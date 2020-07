Os cidadãos da União Europeia a viver no Reino Unido têm até ao final do ano para se candidatarem ao “settlement scheme”, o sistema que lhes permitirá continuar a viver e a usufruir de todos os direitos no país.

É necessário apresentar a sua candidatura até 30 de junho de 2021 no site oficial.

Clique aqui para aceder ao site oficial e para mais informações.