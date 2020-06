Vive no Luxemburgo? Esteja atento à caixa de correio

O ministro do Turismo do Luxemburgo, Lex Delles, anunciou esta semana que todos os residentes do Grão-Ducado com idade igual ou superior a 16 anos, assim como trabalhadores transfronteiriços, vão receber dentro de dias um vale de 50 euros que pode ser usado em hotéis, pousadas ou parques de campismo, uma iniciativa para promover o turismo nacional.

De acordo com informações do governo vão ser emitidos cerca de 700 mil vouchers, sendo que cada um destes vai ter um código de barras para que não possa ser usado por outra pessoa.

Esta medida é vista pelo governo do Luxemburgo como um incentivo ao setor turístico, um dos mais afetados pela pandemia da covid-19.