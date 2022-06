Exame foi requerido ao Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses. Corpo do ex-banqueiro chega a Portugal nesta sexta-feira.

Maria de Jesus Rendeiro, viúva do fundador do Banco Privado Português, João Rendeiro, solicitou a realização de uma segunda autópsia.

O exame será feito após a chegada do corpo do ex-banqueiro, que deverá acontecer na próxima sexta-feira, no Instituto Nacional Medicina Legal e Ciências Forenses.

