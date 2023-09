Vitória do Porto para lá dos descontos

O FC Porto venceu este sábado o Gil Vicente, no Estádio do Dragão, por 2-1, em mais um triunfo conquistado nos descontos da partida.

O jogo até começou bem para os dragões e Ivan Jaime abriu o marcador aos oito minutos, mas ainda na primeira parte, aos 37 minutos, Depú empatou. Ao segundo minuto de descontos, Eustáquio fez o resultado final.

Os dragões foram os primeiros do trio da frente a entrar em ação e, com este resultado, distanciam-se do Boavista (joga em Braga no domingo) e o Sporting (recebe o Rio Ave no fecho da jornada, na segunda).