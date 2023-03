Vitória de Guimarães: sócios aprovam venda de 46% ao fundo V Sports

Os sócios do Vitória de Guimarães aprovaram a venda de 46% das ações da SAD ao fundo V Sports por 5,5 milhões de euros, em assembleia geral extraordinária, informou o clube minhoto no sítio oficial.

Entre os cerca de 1.400 sócios que marcaram presença no Pavilhão Desportivo Unidade Vimaranense, numa reunião magna que começou por volta das 21:00 e se estendeu até hoje, 966 votaram favoravelmente ao pré-acordo, 136 votaram contra e os restantes abstiveram-se.

O acordo com o fundo detido pelo multimilionário egípcio Nassef Sawiris, também um dos proprietários do Aston Villa, da Premier League, prevê, além da venda das 46% das ações da SAD, um donativo de dois milhões ao Vitória para aplicar em infraestruturas e a possibilidade de utilizar uma linha de crédito até 20 milhões de euros, com uma taxa de juro de 5,5%.

Face a decisão tomada, o Vitória de Guimarães passa a deter 50,84% das ações da SAD e os restantes acionistas, para além da V Sports, 3,16%.

O conselho de administração da SAD pode integrar, a partir de agora, elementos afetos ao fundo V Sports, mas sempre com uma maioria indicada pelo clube vimaranense, esclareceram os minhotos, aquando do anúncio do pré-acordo, em 14 de fevereiro.

O multimilionário egípcio Nassef Sawiris, proprietário do clube inglês Aston Villa, da Premier League, e detentor de quase 6% das ações da Adidas e de 5% da empresa Madison Square Garden Sports, proprietária das equipas New York Knicks (NBA) e New York Rangers (hóquei no gelo), tem uma fortuna avaliada em 7,3 mil milhões de euros e ocupa o lugar 326 no ‘ranking’ dos homens mais ricos do mundo.

A SAD do Vitória de Guimarães foi constituída em 10 de abril de 2013, com Mário Ferreira, empresário português radicado na África do Sul, como acionista maioritário, e o clube com 40% do capital, embora com alguns direitos especiais, como o de veto a alterações aos estatutos da SAD.

Em 01 de outubro de 2021, o emblema vimaranense anunciou a compra das ações detidas pela empresa MAF, de Mário Ferreira, correspondentes a 56,4% do capital social, por 6,5 milhões de euros, o que permitir-lhe-ia ficar na posse de 96,4% do capital.