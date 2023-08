Vitória de Guimarães fora da Liga Conferência

O Vitória de Guimarães viu anulada a vantagem que tinha e perdeu depois no desempate por penáltis, sendo afastado na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa de futebol, após 120 minutos em que raramente se encontrou.

Vitoriosa na Eslovénia há uma semana 4-3, no encontro da primeira mão, a equipa de Guimarães apresentou-se recuada e cautelosa perante os 18.639 espetadores que compareceram ao Estádio D. Afonso Henriques, viu o adversário dominar vários aspetos do jogo e perdeu nos 90 minutos, face ao golo de Gregor Bajde, aos 65 minutos, antes de ser eliminada nas grandes penalidades, com David Zec a bater o penálti decisivo.

O vice-campeão esloveno vai defrontar os bielorrussos do Neman Grodno na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, competição em que Portugal fica apenas representado pelo Arouca, que defronta os norugueses do Brann, em 10 e 17 de agosto, na terceira pré-eliminatória.

Portugueses e eslovenos apresentaram-se na expetativa, à procura de espaços para criarem perigo, mas o Celje criou a primeira ocasião do golo ao minuto quatro, com Gregor Bajde, desmarcado por Chukwubuikem Ikwuemesi, a rematar ao lado.

Sem velocidade nem precisão na circulação de bola para desequilibrar um adversário montado num sistema tático 3x5x2, idêntico ao seu, os vimaranenses ameaçaram pela primeira vez as redes à guarda de Matjaz Rozman num cabeceamento por cima de Afonso Freitas, ao minuto 13.

Até ao intervalo, o Celje tentou surpreender os anfitriões em bolas longas para Julien Elle Lamy e Chukwubuikem Ikwuemesi, atacante que viu Afonso Freitas negar-lhe uma clara ocasião de golo aos 29 minutos, enquanto o Vitória teve quase sempre a bola no meio-campo e só ameaçou a baliza eslovena em cima do intervalo, num remate ao poste de André Silva (45+2).

O Vitória pareceu querer o mudar o rumo da partida no início da segunda parte, com Tomás Händel e Dani Silva a ameaçarem de longe, nos primeiros 10 minutos, mas o Celje, apesar da crescente fadiga dos seus atletas, repôs a toada de contra-ataque assim que ganhava a bola e inaugurou o marcador num lance em que Nemanic apareceu no segundo poste e assistiu Gregor Bajde para o cabeceamento certeiro.

Mais organizada sobre o relvado do que os vitorianos, a equipa treinada por Albert Riera galvanizou-se com a vantagem, ganhou superioridade nas alas e ameaçou o segundo golo num remate de fora da área de Popovic, desviado por um adversário, aos 81 minutos.

O Vitória só reagiu a partir dos 85 minutos, com Afonso Freitas a cabecear por cima da trave, aos 88, e Zé Carlos a desperdiçar uma dupla ocasião flagrante, em posição frontal, já nos descontos, o que ditou mais 30 minutos de jogo.

Na primeira metade do prolongamento, os minhotos tiveram mais bola, mas raramente criaram desequilíbrios, enquanto o Celje, aparentemente cansado, ameaçou o golo num toque de calcanhar de Edmilson, avançado ex-Länk Vilaverdense, defendido por Bruno Varela aos 117 minutos.

Nas grandes penalidades, a equipa portuguesa falhou os dois primeiros penáltis, por Tiago Silva e Bruno Gaspar, e correu sempre atrás do resultado, não tendo sido capaz de anular a desvantagem.