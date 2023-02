Vitória de Guimarães consegue terceiro triunfo consecutivo

O Vitória de Guimarães somou frente ao Portimonense o terceiro triunfo consecutivo na I Liga portuguesa de futebol e isolou-se provisoriamente no quinto lugar, com 33 pontos, a 20 do líder Benfica.

Jota Silva, aos 22 minutos, marcou o único golo do encontro, que permitiu ao Vitória isolar-se, à condição, no quinto lugar, que dá acesso às competições europeias, com três pontos de vantagem sobre o Casa Pia (sexto, com menos um jogo).

O Portimonense, que sofreu a sexta derrota nos últimos oito jogos para o campeonato, segue no 11.º lugar, com 23 pontos, mas em risco para Estoril Praia (12.º, com 22), Famalicão (13.º, com 21) e Rio Ave (14.º, com 21), todos com menos um jogo.

Na luta pela aproximação aos lugares de acesso às provas da UEFA, o Arouca venceu por 1-0 o Santa Clara e passou a somar 30 pontos no sétimo lugar, em igualdade com o Casa Pia (sexto, com menos um jogo) e a três do Vitória de Guimarães.

O argentino Alan Ruiz marcou, aos 49 minutos, o único golo da partida, que permitiu ao Arouca regressar aos triunfos no campeonato, após um empate 1-1 com o Gil Vicente, em Barcelos, e uma derrota em casa por 3-0 com o Benfica.

O Santa Clara somou o sétimo jogo seguido sem vencer na I Liga (5 derrotas e 2 empates) e mantém-se na 16.ª posição, de acesso ao ‘play-off’ de manutenção, com 15 pontos, mas pode ainda cair para lugares de descida, caso o Marítimo vença no domingo o Sporting de Braga.