Vitória de Guimarães aproxima-se do Sporting de Braga

O Vitória de Guimarães aproveitou este sábado os ‘deslizes’ do Sporting de Braga, que empatou, e do Moreirense, que perdeu, tendo batido o Famalicão por 1-0 na 25.ª ronda da I Liga portuguesa de futebol.

Um golo de Jota Silva, assistido por Nelson Oliveira aos 38 minutos, bastou para os homens da casa vencerem no Estádio D. Afonso Henriques, mas foi um triunfo tirado ‘a ferros’ do dérbi minhoto.

Os famalicenses, em 10.º e com um jogo em atraso, não desistiram e, no segundo tempo, tiveram o ascendente ofensivo, com várias oportunidades para o empate, ainda que pudessem ter sofrido o 2-0 já nos descontos, quando o Vitória dispôs de uma grande penalidade.

Aos 90+1, o guarda-redes Luiz Junior pediu a Butzke que batesse o penálti para o seu lado direito, apontando nessa direção para ‘picar’ o avançado, o espanhol ‘fez-lhe a vontade’ e o brasileiro cumpriu com o ‘bluff’, defendendo o remate.

A incerteza continuou até final no dérbi minhoto, perpetuada por uma bola no poste nos últimos segundos do encontro, por Cádiz, mas a equipa de Álvaro Pacheco conseguiu mesmo os três pontos.

Contas feitas, os vimaranenses somam 47 pontos e estão a três do quarto classificado, o rival Sporting de Braga, além de terem consolidado o quinto, com mais oito do que o sexto classificado, outro emblema do Minho, o Moreirense.

Antes, o Braga foi a Vila do Conde empatar sem golos com o Rio Ave, numa partida que assinala o terceiro empate seguido da equipa da casa, em 14.º lugar e por pouco acima da ‘linha de água’.

Nesta partida, coube a Fábio Veríssimo o primeiro momento em que o estádio ouviu as razões do árbitro para anular uma decisão, no caso o golo acrobático de Simon Banza, anulado por fora de jogo.

A formação orientada por Artur Jorge é quarta mas ficou mais longe do FC Porto, terceiro com 55 após vencer o Portimonense na sexta-feira por 3-0, e com o rival ‘à perna’.

À mesma hora, o Boavista ganhou fôlego para o que resta do campeonato com uma vitória muito festejada, num dos golos da jornada, um remate em arco de fora da área de Miguel Reisinho, aos 82 minutos.

Os ‘axadrezados’, que vinham de três jornadas sem vencer, subiram ao oitavo posto à condição, com 28 pontos, enquanto os minhotos são sextos, com 39 pontos.

No primeiro jogo do dia, o Vizela entregou a lanterna-vermelha do campeonato ao Desportivo de Chaves, pelo menos à condição, ao somar o terceiro jogo consecutivo sem perder na receção ao Farense.

Os algarvios até marcaram primeiro, quando o cabo-verdiano Zé Luís inaugurou o marcador, aos 17 minutos, mas depois consentiram a reviravolta, por Petrov (71) e Soro (85), deixando os vizelenses com 21 pontos, contra 26 dos farenses, 11.º classificados.

No domingo, dia de eleições legislativas em Portugal, o Sporting desloca-se ao reduto do Arouca, que esta época já impôs um empate e uma derrota ao FC Porto, na ‘ressaca’ do empate a uma bola com a Atalanta na Liga Europa.

Depois de os ‘dragões’ vencerem na sexta-feira o Portimonense (3-0), tanto os ‘leões’, que não perdem há 10 rondas, como o Benfica, que recebe o aflito Estoril Praia (16.º), estão condicionados pela vitória.

Pior estão os ‘encarnados’, que perderam com os ‘dragões’ por 5-0 na última ronda, e vêm de um empate a duas bolas com o Rangers na Liga Europa.

A jornada termina na segunda-feira com o embate entre Gil Vicente e Desportivo de Chaves.