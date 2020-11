Vitória da seleção não bateu recorde de Fernando Santos mas quase

A seleção portuguesa de futebol conseguiu o segundo 7-0 na ‘era’ Fernando Santos, que ficou novamente a um golo das maiores goleadas lusas, os três 8-0, dois ao Liechtenstein e um frente ao Kuwait.

Na Luz, a formação das ‘quinas’ superou Andorra por sete golos sem resposta, apontados pelos estreantes Pedro Neto, aos oito minutos, e Paulinho, aos 29 e 61, e ainda por Renato Sanches, aos 56, Emili Garcia, aos 76, na própria baliza, Cristiano Ronaldo, aos 85, e João Félix, aos 88.

Desta forma, Fernando Santos repetiu aquela que era a sua maior goleada de sempre, o 7-0 à Estónia em 08 de junho de 2016, no último jogo de preparação para a fase final do Europeu, também disputado no Estádio da Luz, em Lisboa.

O ‘capitão’ Cristiano Ronaldo, aos 36 e 45 minutos, Ricardo Quaresma, aos 39 e 77, Danilo Pereira, aos 55, Karol Mets, aos 61, na própria baliza, e Éder, aos 80, ainda antes de virar ‘herói’, apontaram os tentos da formação lusa.

Antes, Portugal já tinha mais três 7-0, no Liechtenstein, em 15 de agosto de 1996, frente ao Azerbaijão, em Guimarães, em 26 de março de 1999, e face à Coreia do Norte, em 21 de junho de 2010, na Cidade do Cabo, na fase final do Mundial.

No topo, continuam um trio de triunfos por 8-0, dois deles face ao Liechtenstein, em 18 de dezembro de 1994, na antiga Luz, na corrida ao Euro96, e a 09 de junho de 1999, em Coimbra, na qualificação para o Euro2000.

A outra seleção que Portugal derrotou por 8-0 foi o Kuwait, a 19 de novembro de 2003, em Leiria, naquele que é o único resultado em particulares a superar o registo desta quarta-feira.