Vitinha substitui Rúben Neves no play-off

O médio do FC Porto Vitinha foi convocado pelo selecionador nacional para o ‘play-off’ de qualificação para o Mundial2022, substituindo o lesionado Rúben Neves.

O médio do Wolverhampton lesionou-se na sexta-feira, na derrota caseira da equipa comandada por Bruno Lage, por 3-2, frente ao Leeds, para a Liga inglesa, tendo sido substituído aos 25 minutos, por Francisco Trincão.

Em comunicado, a FPF dá conta da primeira chamada do médio do FC Porto de 22 anos à seleção principal, acrescentando que Vitinha, que estava convocado para a seleção de sub-21, vai integrar os trabalhos da equipa das ‘quinas’ na segunda-feira.

A seleção portuguesa vai realizar o primeiro treino do estágio na segunda-feira, às 18h00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, tendo em vista o jogo frente à Turquia, na quinta-feira, no Estádio do Dragão.

Caso vença este embate, vai disputar a final do caminho C do ‘play-off’ de qualificação para o Mundial2022, no mesmo local, cinco dias depois, no dia 29, frente ao vencedor do embate entre Itália e Macedónia do Norte.

Portugal precisa de vencer os dois encontros para chegar à fase final do Mundial2022, sendo que, se isso não acontecer, falhará a primeira grande competição internacional, depois de 11 presenças consecutivas, desde 2000 – a última ausência aconteceu no campeonato do mundo de 1998, disputado em França.