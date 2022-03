Vista Alegre lança bandeja da aliança Luso-Britânica

A marca portuguesa Vista Alegre lançou recentemente uma bandeja de comemoração dos 650 anos da aliança entre Portugal e Inglaterra. O aniversário redondo de uma das mais longas alianças do mundo celebra-se em 2022 e 2023.

A Vista Alegre criou uma bandeja inspirada no brasão de armas que se encontra na Queen’s Chapel, no Palácio de St. James em Londres, onde teve lugar o lançamento de Portugal-UK 650. O brasão junta as armas de Portugal e do Reino Unido, composto com rosas brancas, vermelhas e Tudor.

A mais antiga aliança diplomática em vigor no mundo, iniciada com o Tratado de Tagilde a 10 de julho de 1372, em Vizela, celebra agora 650 anos. O tratado foi complementado com a assinatura do Tratado de Londres em 1373, e mais tarde consolidado ainda com o Tratado de Windsor em 1386.

A marca portuguesa chegou a criar peças para a família real britânica, nomeadamente para a Rainha Isabel II e o Duque de Edimburgo. Continua a celebrar a aliança com a peça com o mesmo nome: “Aliança 650”.