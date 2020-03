Visite uma galeria de arte portuguesa sem sair de casa

A zet gallery apresenta, desde o passado sábado, “Oficina Tropical”, uma exposição individual do artista plástico luso-angolano Francisco Vidal. Face à atual situação que Portugal e o mundo estão a viver, a galeria, em conformidade com as recomendações da Direção Geral de Saúde, encerrou no passado fim de semana as visitas ao público, mas lançou um vídeo online que convida a descobrir cerca de uma centena de trabalhos, a maioria dos quais criados exclusivamente para esta exposição.

Helena Mendes Pereira, curadora da zet gallery, considera que “estamos talvez a viver o maior desafio coletivo do nosso tempo, de uma geração. Neste caso, reafirmamos a importância de estarmos todos informados, sermos conscientes e fazermos a nossa parte, ficando em casa com o maior isolamento social de que somos capazes. É isso que nos é pedido neste momento”. Contudo, “temos a arte para não morrer da verdade” sublinha citando Friedrich Nietzsche. É partindo do pressuposto “que nos salve a Arte, como sempre” que a zet gallery lança um vídeo com visita guiada virtual orientada pela curadora. O vídeo está disponível nas páginas de Facebook e Instagram, em www.zetgallery.pt ou veja-o abaixo.

Com curadoria de Helena Mendes Pereira, “Oficina Tropical” é uma recriação expográfica que reúne pintura, desenho sobre papel, tela ou composições de catanas e intervenções utópico-instalativas, numa proposta artística carregada de irreverência, jazz e espiritualidade.

Através das criações artísticas de Francisco Vidal, a zet gallery convida os visitantes e apreciadores de arte a viajar e sentir África, de Angola a Cabo Verde, Lisboa e Nova Iorque, numa incursão contemporânea que desafia a sentir o mundo, a tropicalidade e a paixão.