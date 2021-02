Visite o Oceanário de Lisboa sem sair de casa

Aquaristas mostram pela primeira vez o lado desconhecido da vida dos tubarões, lontras e pinguins.

Apesar de temporariamente encerrado ao público, as rotinas diárias do Oceanário de Lisboa mantêm-se, o que leva o aquário a lançar uma iniciativa de apoio na qual é possível comprar uma entrada virtual para conhecer os segredos dos bastidores e falar em direto com os aquaristas.

São quatro visitas online distintas para, a partir de casa, entrar no Oceanário, mergulhar no aquário central e ver a alimentação de raias e tubarões ou almoçar com as lontras.

O Oceanário continua a entregar-se diariamente ao cuidado e bem-estar dos animais e à procura de fazer melhor e diferente, pela educação e conservação do Oceano.

Abrem-se agora janelas para que seja possível apoiar o Oceanário nesta missão, mas também para que todos possam visitar virtualmente a partir das suas casas, até que seja possível reabrir e receber os visitantes em segurança.

Saiba mais aqui.