Visitar a Beira Baixa sem sair de casa

A Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB) lançou um novo ‘site‘ que permite ao utilizador de uma forma virtual explorar e visitar a região da Beira Baixa e planear futuras visitas ao território.

“O presidente e o futuro são virtuais e digitais. A covid-19 veio alterar a maneira como vemos e visitamos o mundo. O novo ‘site’ da Beira Baixa permite uma visita ao território sem sair de casa. E, ainda, pode planear a vida pós-coronavírus”, explica, em comunicado, a CIMBB.

Sob o mote “Tão longe, tão perto”, o novo ‘website’ ajuda os visitantes a planear visitas, apresenta propostas de roteiros, escolher os restaurantes onde vai provar as iguarias locais, os alojamentos para relaxar e os monumentos a visitar.

Permite ainda ao visitante montar a sua própria experiência para a região da Beira baixa e apresenta sugestões para seniores, famílias e casais.

O novo ‘site’ da CIMBB faz parte do projeto “Beira Baixa: 3 Dias, 3 Experiências”, uma nova estratégia que aposta em mostrar os produtos e locais que o visitante pode descobrir ao nível do turismo de natureza, do turismo cultural e do turismo gastronómico.

A CIMBB integra os concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão.