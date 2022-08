Visita ao Dragão correu mal ao Sporting

O FC Porto venceu por 3-0 na receção ao Sporting, no primeiro ‘clássico’ da temporada 2022/23, relativo à terceira jornada da competição.

No Estádio do Dragão, Evanilson inaugurou o marcador (42 minutos), antes de Matheus Uribe (78) e Galeno (86) dilatarem a vantagem dos ‘dragões’, ambos de grande penalidade, sendo que o primeiro castigo máximo surgiu na sequência de uma falta de Pedro Porro, que acabou por receber o cartão vermelho direto.

Com o terceiro triunfo no mesmo número de jogos, o FC Porto lidera à condição o campeonato, com nove pontos, mais três do que Benfica, Boavista, Vitória de Guimarães – todos com menos um jogo – e Arouca, enquanto o Sporting averbou a primeira derrota e é sexto colocado, com quatro.