Viseu vai viajar no tempo graças aos alunos de Turismo

Os alunos do 3º ano da Licenciatura em Turismo, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu (ESTGV) do Instituto Politécnico de Viseu (IPV), estão a organizar o evento “Viagem no Tempo”, que se irá realizar no próximo dia 6 de dezembro de 2023, na Casa da Ribeira, em Viseu.

O evento pretende levar os participantes numa viagem ao passado, tendo como objetivo promover tradições, divulgar o artesanato regional e os trajes enquanto identidade e património imaterial e ainda, irá proporcionar um momento de degustação de produtos regionais. Esta iniciativa destina-se aos profissionais do Turismo e durante a tarde do dia 6 de dezembro haverá duas sessões, a primeira com início às 14h00 e a segunda agendada para as 16h30.

Todos os anos, os estudantes de Turismo organizam um evento, no âmbito da unidade curricular de Organização e Gestão de Eventos. Escolhem também uma causa solidária para apoiar. Este ano, a turma decidiu apoiar uma causa única e especial – Vamos levar o Lenine a casa. O Lenine é um elemento da organização da Viagem no Tempo e em 2021 veio para Viseu estudar Turismo, na ESTGV. Desde então, nunca mais conseguiu voltar a casa, à Ilha de Santiago (em Cabo Verde), para visitar a família, sendo este o seu maior sonho. A turma está a reunir fundos para poder concretizar este desejo.

Será uma tarde repleta de momentos culturais, convidados especiais, animação e muitas surpresas. Para mais informações podem consultar o website do evento (www.estgv.ipv.pt/viagemnotempo) e as redes sociais (Facebook e Instagram).