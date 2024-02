Viseu e região recebeu rede europeia de cooperação ecológica

A mobilidade sustentável em zonas urbanas e rurais foi o tema central do 2.º encontro da rede europeia “Econnecting”, que aconteceu entre os dias 21 e 22 de fevereiro, em Viseu, São Pedro do Sul e Vouzela, numa organização da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões.

O encontro reuniu, durante dois dias, participantes de nove países europeus para uma partilha de ideias e experiências a propósito do Programa de Cooperação Territorial Europeu URBACT, que tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável nas cidades da Europa.

A sessão de abertura do encontro contou com as boas-vindas de Nuno Martinho, Secretário Executivo da CIM Viseu Dão Lafões, João Paulo Gouveia, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Nadia Carboni, da comunidade italiana de Romagna Faentina, líder da rede Econnecting, e Roland Krebs, Lead Expert do programa URBACT.

Na ocasião, Nuno Martinho, Secretário Executivo da CIM Viseu Dão Lafões, salientou a aposta da CIM Viseu Dão Lafões na mobilidade. “A CIM tem tido a capacidade de se envolver em projetos indutores de desenvolvimento regional e de coesão social e territorial, a nível nacional e europeu. Neste momento, a CIM está presente, a liderar ou como parceira, em nove projetos internacionais, em áreas tão importantes como a proteção civil, a floresta, a economia circular ou as alterações climáticas”, sublinhou.

Este projeto Econnecting, em específico, “é estruturante, uma vez que se dedica à mobilidade entre as áreas urbanas e rurais, um tema que nos é muito caro, até pelas características demográficas da região”, acrescentou Nuno Martinho, lembrando que “a CIM tem dado passos importantes para que os seus 14 municípios tenham mais e melhor mobilidade na região”, nomeadamente a Plataforma de Mobilidade Inteligente, que agrega o serviço de transporte flexível “Ir e Vir”, muito importante para a coesão social e territorial, e outros serviços. “Colocamos a pessoa no centro da política pública, preocupando-nos com as necessidades de quem vive, trabalha, visita e investe na região”, concluiu.

João Paulo Gouveia destacou o trabalho realizado pela autarquia de Viseu ao nível da mobilidade. “Viseu é a principal cidade portuguesa fora do litoral e tem uma posição geográfica de centralidade, passando por aqui a maioria das pessoas e bens da região. Na área da mobilidade, temos um sistema robusto de transportes, que leva as pessoas da periferia para o centro da cidade e, dentro da cidade, 23 linhas circulares urbanas, além de um funicular de apoio e ciclovias urbanas que, em conjunto com as Ecopistas do Dão e do Vouga, estimulam as pessoas a andar a pé e de bicicleta”, salientou. “Esta mobilidade é fundamental, mas há, ainda, um trabalho importante a fazer, que é sensibilizar as pessoas para caminharem e usarem o transporte público”, acrescentou.

Por parte da rede Econnecting, Nadia Carboni salientou a importância do encontro. “Este projeto enfrenta novos desafios, que vamos discutir aqui. Cerca de 80 por cento da Europa é constituída por vilas e aldeias, por isso as ligações entre as comunidades urbanas e rurais são um desafio particularmente importante”, considerou. “Um dos aspetos essenciais do Econnecting é ter como base a partilha das boas práticas por parte dos parceiros. Por isso, estamos muito interessados em aprender sobre as boas práticas que Viseu Dão Lafões pode trazer, nomeadamente em relação à ideia dos territórios de 30 minutos”, acrescentou.

Roland Krebs mostrou-se satisfeito por se trocarem opiniões sobre um assunto tão importante. “Em conjunto, vamos refletir sobre a forma como podemos criar soluções para as ligações rurais-urbanas. Estamos muito felizes por ter a região Viseu Dão Lafões como parceira, porque podemos aprender com ela, com base na forma como consegue organizar a mobilidade entre 14 municípios. Esperamos contribuir também com novas ideias, que sejam úteis para a região”, frisou.

A rede “Econnecting – Comunidades Mais Verdes e Mais Próximas” junta parceiros de nove cidades e regiões europeias, com o objetivo de impulsionar a mudança em direção a uma mobilidade sustentável. Financiada pelo programa europeu URBACT IV, a rede inclui parceiros da Eslovénia, Espanha, Estónia, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália e Montenegro, além da CIM Viseu Dão Lafões.