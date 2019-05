Viseu Arena pronto em 2021

A Câmara de Viseu aprovou o anteprojeto de requalificação e adaptação do pavilhão multiusos para Viseu Arena, uma obra que deverá estar concluída durante o primeiro semestre de 2021.

“Temos todas as condições para lançar o concurso e podermos estar a adjudicar as obras até ao final do ano”, disse o presidente da Câmara, Almeida Henriques (PSD), aos jornalistas, no final da reunião do executivo.

A empreitada, cujo valor global é superior a 5,1 milhões de euros, tem um prazo de execução inferior a um ano.

“Embora em concursos públicos seja tudo muito falível e seja uma obra que vai precisar do visto do Tribunal de Contas, se tudo correr bem, diria que no primeiro semestre de 2021 estará concluída”, avançou Almeida Henriques.

O autarca explicou que “esta obra vai permitir a Viseu ter a maior sala de espetáculos da região Centro”, com uma capacidade superior a 5.500 espetadores (o que representa um aumento de 83% da sua lotação) e uma arena de 2.500 metros quadrados.

“É um projeto âncora para Viseu e para a nossa região. Criará aqui uma centralidade face a Lisboa e ao Porto”, frisou, acrescentando que este equipamento será autossustentável.

Almeida Henriques salientou que, além dos eventos culturais, o Viseu Arena permitirá à cidade acolher congressos e outros eventos que passam a ter uma sala com condições técnicas adequadas.

Entre as novidades do edifício estão a incorporação de ecrãs e de uma cortina de luz na fachada, “para um diálogo com a cidade”, a criação de novas zonas de público (uma tribuna suspensa, 14 camarotes e 680 ‘premium seats’) e a instalação de um restaurante e de um lounge panorâmico.

“Vai gerar boas oportunidades do ponto de vista da economia da região, porque criamos competências técnicas e culturais mas, ao mesmo tempo, também ficamos um equipamento que permite à hotelaria e à restauração terem aqui a possibilidade do seu desenvolvimento”, considerou.

O autarca justificou os atrasos que o projeto tem tido com a necessidade de encontrar o financiamento (fundo reembolsável) e obter as certificações necessárias.

“Este é projeto de referência que permitirá termos uma sala certificada”, frisou, explicando que isso implicou “que a equipa projetista e a equipa da Câmara trabalhassem para obter as certificações para que tudo corra da melhor maneira”.

Os vereadores da oposição (PS) votaram favoravelmente o anteprojeto, que consideram “estruturante para o desenvolvimento de Viseu”, mas manifestaram dúvidas sobre a celeridade da sua concretização.

“Só temos a elogiar a estrutura do Viseu Arena e todo o projeto. A ver vamos se o senhor presidente em breve vai lá cortar a fita”, afirmou o socialista Pedro Baila Antunes.