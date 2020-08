Secretário-geral adjunto do PS

Tive a oportunidade de, acompanhado pelo presidente da Câmara de Lagos, Hugo Pereira, pela ex-edil e atual parlamentar Joaquina Matos, pelo líder distrital e deputado Luís Graça e por José Apolinário e Jamila Madeira, visitar o investimento superior a 3,4 milhões de euros na recuperação e ampliação do Museu Municipal Dr. José Formosinho.

Trata-se de um bom exemplo de aplicação dos fundos comunitários e nacionais. Investir na valorização do património cultural significa investir no desenvolvimento económico e social. Porque a cultura e a economia são as pessoas, os seus sonhos, aspirações e modos de vida.

Foi possível lembrar o Programa Cultural em Rede, com 27 milhões de euros disponíveis, cujas candidaturas estão abertas até ao fim do mês. E sublinhar que está em discussão pública a visão estratégica para a recuperação do País.

Todas as forças económicas, sociais e político-partidárias, devem contribuir para o seu aperfeiçoamento.

O silêncio de hoje tornará inoportunas as críticas de amanhã!