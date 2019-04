Visabeira pode entrar na bolsa de Paris

A empresa portuguesa Visabeira está a estudar a possibilidade de colocar em bolsa o seu negócio de infraestruturas de telecomunicações em França e outros países europeus, que é responsável por cerca de um terço da faturação do grupo liderado por Fernando Campos Nunes, segundo o Jornal Económico.

A Initial Public Offering (IPO) poderá ter lugar dentro de dois a três anos, estando por decidir se a operação terá lugar na bolsa de Lisboa ou de Paris.

As empresas do grupo em França, na Bélgica, na Alemanha, Itália e Dinamarca estão integradas numa subholding denominada Visabeira Global, que concentra os negócios internacionais do conglomerado sediado em Viseu, nos setores das telecomunicações, energia, infraestruturas e construção. A colocação em bolsa tem como objetivo levantar capital para financiar a expansão nestes países, onde o grupo mantém contratos com empresas como a operadora de telecomunicações francesa Orange.

A eventual escolha da praça parisense para abrir o capital explicar-se-á com o peso crescente do mercado francês no negócio da Visabeira. Em 2017, as empresas da Visabeira no centro de norte da Europa contribuiram com 207 milhões de euros para o volume de negócios do grupo, que em termos globais ascendeu a 638 milhões. Segundo a informação que consta do site do grupo, o peso crescente dos mercados europeus “evidencia a aposta nesta centralidade como um fator chave para a estratégia de crescimento no setor das telecomunicações”.

Por outro lado, em Paris será mais fácil angariar capital para investimento em infraestruturas, no entender da Visabeira.