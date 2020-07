Vírus, mas qual vírus?

O DCIAP abriu um inquérito para investigar o desaparecimento de obras de arte da Coleção do Estado. O Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa quer saber onde estão as obras da coleção de arte contemporânea. A Direção-Geral do Património Cultural enviou um relatório ao Ministério Público com a informação de 94 obras de arte com paradeiro desconhecido e outras 18 obras de arte "cuja localização não é conhecida ou é necessário retificar com o Centro Português de Fotografia".