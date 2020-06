Virologista português lidera esforço europeu para erradicar HPV

O coordenador do Grupo de Oncologia Molecular e Patologia Viral do IPO/Porto foi eleito co-presidente da HPV Action Network, um grupo de trabalho europeu que pretende, até 2030, implementar estratégias eficazes para eliminar todos os cancros causados pelo HPV.

O cancro do colo do útero, o segundo tipo de cancro mais frequente na mulher em todo o mundo, é a doença mais relevante associada à infeção por HPV, embora também já seja “um importante fator de risco para o cancro de cabeça e pescoço, especialmente na região da orofaringe”, explica Rui Medeiros, em comunicado enviado à Lusa.

As políticas de prevenção e a regulamentação do acesso ao rastreio são as maiores prioridades do grupo de trabalho – HPV Action Network -, que pretende efetivar recomendações europeias padronizadas.

Pretende-se desenvolver políticas de saúde que ofereçam um acesso equitativo à vacinação, triagem, tratamento e literacia para a saúde em todos os países da Europa.

