“Viriatos na Europa”: descobrir a diáspora de outra forma

Há portugueses e lusodescendentes presentes nos quatro cantos do mundo. São milhões a trabalhar, a estudar e a viver em 172 países diferentes. São portugueses que mantêm viva a língua de Camões, que participam na atividade política e que ajudam ao desenvolvimento e à economia dos seus países de residência ou de trabalho, mas cuja atividade tem também, muitas vezes, um importante impacto na economia portuguesa.

É a pensar nas empresas portuguesas que trabalham para a diáspora, nas empresas da diáspora e nos portugueses que vivem na diáspora que surge o programa «Viriatos na Europa». Um programa que pretende dar a conhecer as empresas de sucesso, grandes, médias e pequenas, que, a partir de Portugal, exportam para vários países do mundo; ou das empresas com origem nos países da diáspora portuguesa que exportam e investem em todo o mundo e em Portugal.

É um programa que quer também dar destaque aos portugueses e lusodescendentes que ocupam cargos de responsabilidade política aos mais diversos níveis – local, regional, nacional e internacional -, bem como aos portugueses que se destacam nas áreas de atuação social e cultural dos seus países de residência e trabalho.

O projeto “Viriatos na Europa” é uma iniciativa do BOM DIA em parceria com Ana Viriato, atualmente, apresenta o programa «What’s up, Olhar a Moda» na RTP2, tendo já apresentado programas como a «Praça da Alegria» (RTP1) e feito reportagem no «Portugal do Coração» (RTP1) e «Verão Total» (RTP1). Nas plataformas online, Ana Viriato tem o projeto «Viriato no Feminino». A produção e edição do programa, que deverá chegar aos ecrãs durante este ano, é da responsabilidade da 7AM e da Brain Entertainment.