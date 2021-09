Violência regressa à fronteira russo-ucraniana

Quatro soldados ucranianos foram mortos em três dias por militantes armados pró-russos, num reacender da violência na região separatista do Donbass, no leste do país.

Os combates começaram com a revolução de 2014 e consequente anexação da Crimeia por parte da Rússia. Este reacendimento da violência põe fim a um período de relativo apaziguamento.

As forças pró-russas começaram a atacar posições do exército ucraniano na linha da frente, com recurso a morteiros, lança-granadas e metralhadoras.