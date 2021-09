Violador de menores do Bombarral foi apanhado na Alemanha

Um português de 36 anos, condenado a 10 anos de prisão por sequestro, pornografia de menores, atos sexuais com adolescentes, abuso sexual de crianças e violação foi extraditado da Alemanha, país para onde havia fugido.

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria e da Unidade de Cooperação Internacional, operacionalizou a extradição do indivíduo. detido recentemente, na Alemanha, em cumprimento de um Mandado de Detenção Europeu.

“A extradição surge na sequência da prática dos crimes de sequestro, pornografia de menores, atos sexuais com adolescentes, abuso sexual de crianças e violação, agravados, cometidos no ano de 2010 na zona do Bombarral, sobre duas vítimas do sexo feminino, menores de idade”, esclarece a PJ .

