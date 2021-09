Vinhos Quintas de Melgaço conquistam seis medalhas de ouro

Os vinhos da Quintas de Melgaço marcaram a 8ª edição do Prémio Uva de Ouro com seis medalhas de ouro conquistadas.

O Alvarinho QM 2020 voltou a ser um dos grandes protagonistas, ao somar uma nova distinção ao seu já vasto portfólio de reconhecimentos nacionais e internacionais.

A frescura delicada única do Alvarinho QM 2020 continua a conquistar o palato dos especialistas, tendo sido merecedora de um novo Ouro. Este néctar, no qual a casta rainha dos Vinhos Verdes atinge o seu apogeu, não foi o único vinho da marca QM a ser medalhado com esta distinção. A elegância e a personalidade única que a cor amarela citrina do QM Vinhas Velhas 2020 revela também arrebatou opiniões, a par do Torre de Menagem, um blend apetecível das castas Alvarinho e Trajadura. Os vinhos Jardim Secreto Alvarinho, Jardim Secreto Rosé e Contemporal Alvarinho também foram premiados com Ouro.

A edição de 2021 acolheu uma amostra superior a 500 vinhos, avaliados durante cinco dias, em prova cega, por cerca de 60 jurados, detentores de uma vasta experiência na área, desde sommeliers e enólogos, a produtores e responsáveis de diversas entidades ligadas à vitivinicultura nacional. Um dos grandes objetivos do concurso é, precisamente, o de democratizar o acesso a vinhos de qualidade.

“A Quintas de Melgaço sempre assumiu a produção de vinhos premium, cuja qualidade seja alcançável por um grande público, como um dos seus maiores horizontes. Queremos que o carinho que colocamos diariamente no nosso trabalho se converta em resultados de luxo, mas acessíveis aos consumidores. Portanto, verificar que somos reconhecidos num concurso como o Prémio Uva de Ouro, onde concorrem vinhos de excelência, é motivo de grande orgulho e emoção”, afirma Pedro Soares, administrador da Quintas de Melgaço.

Recorde-se que o Alvarinho QM tem vindo a ser especialmente aclamado pela crítica nacional e internacional. Em 2021, tornou-se o único Alvarinho a conquistar a Medalha de Duplo Ouro no maior e mais importante concurso de vinhos da Ásia, os SAKURA Japan Women’s Wine Awards, após ter ganho um Ouro, na mesma competição, em 2020. O ano de 2020 também ficou marcado pela sua premiação com Ouro, no 26º Grand International Wine Awards Mundus Vini. Recentemente, conquistou uma Medalha de Ouro, na 8ª edição do Concurso Vinhos de Portugal.

Sobre a Adega Quintas de Melgaço

A Quintas de Melgaço é um projeto único em Portugal. Os primeiros capítulos foram escritos por Amadeu Abílio Lopes, um filho da terra de espírito empreendedor que rumou ao Brasil, em meados do séc. XX, para crescer e se afirmar como empresário industrial de referência. O sucesso que viria a conhecer nunca o impediu de recordar a terra que o viu nascer, tendo voltado, anos mais tarde, para instalar os seus negócios no concelho de Melgaço e potenciar o crescimento da própria região. Com uma visão arrojada e inovadora, desafiou pequenos e médios produtores vitivinícolas a juntarem forças e a trabalharem em conjunto para promover, em uníssono, o potencial dos vinhos da região e da casta Alvarinho, a base de todas as receitas. Nascia assim a sociedade da Quintas de Melgaço, constituída por mais de 500 membros acionistas. O projeto rapidamente ganhou escala e se tornou num importante motor de desenvolvimento para a comunidade e para a região de Melgaço, colocando-a no atlas mundial.