Vinhos portugueses regressam ao Brasil

Rio de Janeiro e São Paulo voltam a receber os Vinhos de Portugal. O evento volta a ser presencial depois de edições remotas.

Os vinhos portugueses têm novamente uma montra na América do Sul. Nos três dias em cada cidade, 80 produtores nacionais poderão oferecer degustações de vinho, provas guiadas por críticos e ainda assistir a talk-shows com os produtores.

Portugal estará representado por várias comunidades vitivinícolas de norte a sul. Para além da parceria com a Vinhos de Portugal, o evento conta também com Vinhos do Douro e Porto, com Comunidades da Região de Lisboa, da Península de Setúbal, do Dão ou da Região do Alentejo.

O evento decorre este fim de semana no Rio de Janeiro, e entre 9 e 11 de junho em São Paulo. O evento conta também com concertos de artistas portugueses e brasileiros.

#portugalpositivo