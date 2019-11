Vinhos portugueses promovem-se na China

Trinta e cinco produtores portugueses de vinhos participam de terça a quinta-feira, em Xangai, na ProWine China 2019 no âmbito de uma “aposta estratégica para elevar a notoriedade” dos vinhos nacionais no mercado chinês, foi anunciado.

“Para a ViniPortugal, a ProWine é uma aposta estratégica para elevar a notoriedade e conhecimento dos vinhos portugueses junto de profissionais do mercado chinês, que se têm vindo a revelar disponíveis para conhecer novos vinhos e produtores de destinos vitivinícolas mundiais em afirmação”, refere em comunicado aquela associação interprofissional, encarregue da promoção internacional dos Vinhos de Portugal e que organiza a participação portuguesa na feira.

Os produtores portugueses apresentam-se na ProWine – descrita como “o maior evento vinícola da China” – sob a marca “Wines of Portugal”, destacando-se a delegação portuguesa como a sétima maior no evento, integrando produtores de todas as regiões do país.

Segundo a ViniPortugal, “a China é um dos mais relevantes mercados de diversificação da atividade promocional da marca ‘Wines of Portugal’”, tendo-se em 2018 registado um aumento de um vírgula três porcento no valor e de 23,8% no preço médio dos vinhos portugueses no mercado chinês, com Portugal a ocupar a 11.ª posição na lista de exportadores de vinhos para a China.