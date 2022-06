Vinhos portugueses foram a Itália buscar 69 medalhas de ouro

O Concurso Enológico Internacional Città del Vino de 2022, que decorreu em Itália, de 21 e 22 de maio de 2022, atribuiu 69 medalhas de ouro aos vinhos portugueses presentes a concurso, sendo que seis ficaram no escalão de medalhas “Grande Ouro” e os outros 63 com medalhas de “Ouro”, num total de 1.216 vinhos de todo o mundo presentes a concurso.

O melhor classificado luso da categoria superior, a “Grande Ouro”, em quarto da geral, foi o Adega Vermelha, um tinto de 2015, de Óbidos, seguido do Aforista, tinto de 2017, da Beira Interior, em quinto.

De notar que entre os dez melhores ficaram três vinhos nacionais (quarto, quinto e oitavo lugar), e entre os 20 melhores outros seis vinhos lusos (em oitavo o Moscatel de Setúbal com 10 anos; em 12.º o Adega Cartaxo de 2014; em 14.º o Casa Relvas do Alentejo de 2017; em 19.º o Casa Rendeiro de 2017, de Lisboa; e o 26.º, o Vila Oeiras com um generoso de 15 anos.

Dos outros 63, de todas as regiões do país, que receberam medalhas de “Ouro”, destacou-se o Vila Oeiras com 15 anos, de Carcavelos, em segundo da geral; seguido do Quinta da Torre de 2016, do Algarve, em sétimo; do Adega de Pegões de 2013, em oitavo; e do Adega Cooperativa da Labrugeira de 2019, de Alenquer, em décimo lugar da geral.

O concelho de Marco de Canaveses viu quatro produtores premiados com medalhas de “Ouro” com os vinhos Sapateiro Superior 2020, Quinta da Samoça-Escolha 2021, Quinta do Beiral 2021 e Casa de Vilacetinho-Avesso-Grande Reserva 2017.

Cristina Vieira, presidente da Câmara Municipal de Marco de Canaveses, afirmou que “este resultado é um motivo de enorme orgulho para o setor, para o concelho, para a região e até para o país”.

Este concurso premeia, simultaneamente, a empresa que produz o vinho e o município onde as vinhas estão implantadas, sendo que só 30 por cento dos vinhos podem ser premiados.

