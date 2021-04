Vinhos portugueses cada vez mais procurados cá fora

As exportações dos vinhos portugueses cresceram 2,96% nos dois primeiros meses deste ano, para 121 milhões de euros, face a igual período do ano passado.

As vendas para o estrangeiro “iniciaram o ano de 2021 com uma dinâmica positiva”, enaltece a ViniPortugal em comunicado, adiantando que até fevereiro deste ano se atingiu “um total de 121 milhões de euros”, o que correspondeu a um crescimento homólogo de 2,96%.

Por mercados de destino, do top 5 fazem parte a França com 16,67 milhões de euros, Estados Unidos da América (13,25 milhões de euros), Brasil (9,34 milhões de euros), Alemanha (7,65 milhões de euros) e Canadá com 7,60 milhões de euros.

A ViniPortugal destaca também o Brasil pelo seu comportamento positivo como mercado de destino, ao apresentar um crescimento de 36,64% no período em análise, e ao continuar a demonstrar a “forte apetência” dos consumidores brasileiros pelos vinhos nacionais, uma tendência sentida desde o ano passado.

A Alemanha, com um aumento de 12,09% e o Canadá, com um acréscimo de 7,86%, são outros dois mercados que são realçados pela ViniPortugal nos dois primeiros meses de arranque deste ano em termos de valor alcançado pelas exportações.

Em sentido oposto, os Estados Unidos denotaram uma queda homóloga até fevereiro (-14,72%), assim como a França (-3,93%), lê-se no comunicado.

Quanto ao mercado europeu, a ViniPortugal destaca o comportamento da Finlândia, que registou um crescimento da importação de vinhos portugueses nos dois primeiros meses do ano de 69,55% (2,26 milhões de euros), seguida da Polónia, que aumentou 29,50% (4,27 milhões de euros), da Suécia, com um acréscimo de 24,11% (4,91 milhões de euros) e da Dinamarca, com uma subida de 15,63% (2,21 milhões de euros).

Em sentido contrário, destacaram-se pela sua ‘performance’ negativa, o mercado espanhol, com uma queda de 19,36% (2,15 milhões de euros), Luxemburgo com uma diminuição de 7,22% (2,10 milhões de euros) e Suíça com uma quebra de 5,56% (5,25 milhões de euros).

Em relação aos países terceiros, as exportações de vinhos portugueses para o Reino Unido representaram 6,96 milhões de euros, uma queda homóloga de 14,24%, e Angola surgiu com 3,67 milhões de euros, uma redução de 38,56%, na comparação com idêntico período do ano anterior.

O presidente da ViniPortugal, Frederico Falcão, explicou que “a estratégia da ViniPortugal ao longo dos últimos anos tem passado por diversificar mercados e por desenvolver um trabalho sustentado na abertura de novos mercados, embora mantendo sempre uma forte presença nos mercados principais”.

“Em 2021 vamos prosseguir esse caminho, com a convicção que a trajetória de crescimento das exportações terá de continuar com uma postura competitiva no mercado, apostando em saber vender bem, em valorizar a qualidade do nosso produto de modo a conseguirmos aumentar o preço médio”, concluiu.

A ViniPortugal é a associação interprofissional para a promoção dos vinhos portugueses e tem como missão promover a imagem de Portugal enquanto produtor de vinhos, bem como valorizar a marca “Vinhos de Portugal/Wines of Portugal”.

#portugalpositivo