Vinhos portugueses atingem valor histórico

As vendas de vinhos do Porto e Douro atingiram “valores recorde” de 600 milhões de euros em 2021, representando 403 milhões de euros em exportações e um crescimento de 12,4%.

“Foi verdadeiramente histórico, sobretudo no que concerne a exportações, mas continua a existir um grande trabalho de promoção, proteção e formação a realizar para conquistar novos mercados”, afirmou o presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP), Gilberto Igrejas, citado em comunicado.

Segundo dados divulgado pelo instituto público, as vendas totais de vinhos do Porto e Douro alcançaram, em 2021, “valores recorde” de 600 milhões de euros.

Gilberto Igrejas ressalvou que “o mercado nacional, fruto do decréscimo do turismo, está em ligeira perda, no vinho do Porto” e salientou que “urge, portanto, cativar os portugueses, reiterando a aposta promocional nas faixas etárias mais jovens”.

Em termos de faturação das exportações, o vinho do Porto representou no ano passado “mais de 330 milhões de euros e o vinho do Douro acima dos 70 milhões de euros”.

O instituto disse que os vinhos produzidos na mais antiga região demarcada e regulamentada do mundo “reforçaram a sua posição dominante no ‘ranking’ de exportações portuguesas no setor, incluindo dois vinhos no ‘top 3’ e registando um crescimento total de 12,4%, acima da média total de exportações de vinhos portugueses”.

As exportações de vinhos portugueses totalizaram “um novo máximo de 926 milhões de euros” em 2021.

O IVDP referiu que o vinho do Porto “detém uma quota de 36% do total das exportações, enquanto as vendas ao exterior de todos os vinhos da Região Demarcada do Douro representaram 44% desse total”.

“Se nos cingirmos exclusivamente às exportações de vinhos com denominação de origem, os valores sobem para a casa dos 58% no caso do vinho do Porto, e para 70% no que se refere aos vinhos da região”, acrescentou o instituto no comunicado.

