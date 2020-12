Vinhos portugueses arrecadam medalhas de ouro no Canadá

Os Vinhos Borges foram premiados com duas medalhas de ouro num dos mais importantes concursos do mundo e o maior do Norte da América. Os destaques foram para a Região Demarcada do Douro.

Os Vinhos Borges têm vindo a acumular prémios além-fronteiras e, desta vez, o concurso Sélections Mondiales des Vins Canada atribuiu-lhes duas Medalhas de Ouro.

Avaliados por um painel “muito particular de provadores”, foram distinguidos o Borges Reserva Douro Tinto 2016 e Borges Quinta da Soalheira Tinto 2017.

Os Vinhos Borges estão no mercado desde 1884 e hoje encontram-se presentes em mais de 60 mercados distintos, sendo que as excelentes pontuações e as várias medalhas arrecadadas contribuem para que os vinhos estejam no top of mind dos consumidores estrangeiros.

Ana Montenegro, Gestora de Comunicação e Relações Públicas da Sociedade dos Vinhos Borges, fala sobre a importância destas distinções com orgulho: “Todos os prémios que recebemos são muito importantes e especiais, tanto em termos de notoriedade como em termos de reconhecimento. Para além disso são um grande suporte de crescimento e posicionamento da nossa marca nos mercados onde a Borges marca presença”.

#portugalpositivo