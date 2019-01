Vinhos: o regresso de um ícone

A Sociedade dos Vinhos Borges acaba de anunciar a segunda edição do Borges Grande Reserva Douro Tinto, dez anos após o sucesso da primeira edição.

O Borges Grande Reserva Douro Tinto está de regresso ao mercado com uma nova edição – de 3238 garrafas – e com uma imagem renovada, fazendo jus à antiguidade, caráter e raízes da Sociedade dos Vinhos Borges.

Este vinho único é apenas produzido em anos excecionais, e a segunda edição – que surge 10 anos após o lançamento da primeira – é fruto de um ano de excelente qualidade e grande equilíbrio. O ano vitivinícola 2014-2015 caraterizou-se por um ano seco na Quinta da Soalheira, com um inverno frio e uma primavera anormalmente quente, seguida de um verão ameno, apenas com alguns picos de temperatura suave. A maturação das uvas decorreu de forma suave, sendo que a precipitação antes da vindima veio ajudar na qualidade final das mesmas, originando vinhos com grande intensidade de cor, bons níveis de acidez, muito suaves e de grande longevidade.

“A nobreza da linhagem deste Borges Grande Reserva Douro remonta a 1904, ano em que os fundadores adquiriram a Quinta da Soalheira. A elegância das vinhas velhas e o caráter das vinhas novas manifestam-se numa personalidade complexa e marcante, resultante da seleção criteriosa das melhores uvas que sobrevivem a uma envolvente exigente, caracterizada por uma excelente exposição solar: essência do nome ‘Soalheira’”, explica Ana Montenegro, Gestora de Comunicação e Relações Públicas da Sociedade dos Vinhos Borges.

O Borges Grande Reserva Douro Tinto 2015 é caraterizado por um aroma muito intenso, marcado por notas de sobrematuração a ameixa preta e amora, sobressaindo no final aromas de especiarias, como cravinho e pimenta verde, que lhe conferem muita complexidade. Com um excelente volume de boca e uma elegância notável, apresenta taninos muito macios que fazem um vinho cheio, longo e muito equilibrado.

De salientar ainda que a nova imagem do Borges Grande Reserva Douro Tinto segue a mesma linha da gama Borges Reserva recentemente lançada.