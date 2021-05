Vinhos JMV lançam nova loja online

Um ano após o primeiro lançamento, a nova plataforma da JMV Loja Online reflete o sucesso que tem vindo a atingir e adapta-se ainda melhor às necessidades do utilizador. A experiência de navegação foi melhorada, tornando-se mais funcional e intuitiva, com o objetivo de proporcionar uma jornada de consumo mais agradável, a partir de qualquer dispositivo.

Com um layout mais elegante e atrativo, as novas funcionalidades da montra virtual permitem que os utilizadores possam explorar e conhecer melhor, através de variados filtros de procura, uma panóplia de mais de duas centenas de produtos disponíveis, e naturalmente, fazer a encomenda e finalizar o processo de compra, de uma forma tranquila e segura.

Na nova loja há cinco meios de pagamento disponíveis (Visa, Mastercard, Multibanco, MB WAY e PayPal) e o método de envio pode ser realizado através dos CTT Expresso ou DPD Home Delivery, de acordo com a preferência do utilizador. As entregas em todo o território de Portugal continental são asseguradas num prazo médio de 48 horas úteis.

O acesso ao novo espaço de e-commerce da JMV, José Maria Vieira S.A., poderá ser feito através deste link ou diretamente em lojaonline.jmv.pt.