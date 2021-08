Vinhos do Dão promovem-se no Brasil

A comissão de vinhos do Dão está a realizar seminários online em São Paulo e no Rio de Janeiro.

A ação Dão Experience guiada pelos sommeliers Diego Arrebola (São Paulo) e Tita Moraes (Rio de Janeiro), apresentam a região a distribuidores e meios de comunicação social.

“A promoção dos vinhos do Dão é uma das nossas missões que não podemos nunca descurar, principalmente em tempos adversos como os que vivemos e no qual o setor atravessa uma crise. O digital tornou-se cada vez mais presente na nossa vida e daí surgir o Dão Experience, de forma a continuarmos o trabalho de promoção dos excelentes vinhos que se produzem na nossa região em mercados estratégicos como o do Brasil”, explica Arlindo Cunha, Presidente da CVR Dão.

Nesta ação, a prova virtual centra-se em cinco vinhos premiados na última edição de “Os Melhores Vinhos do Dão”: Casa da Passarella Villa Oliveira Encruzado 2017, vencedor do Melhor Vinho a Concurso; e os platinas Adega de Penalva Reserva Tinto 2017, Ladeira da Santa Grande Reserva Touriga Nacional 2017, Casa da Passarella Abanico Reserva Branco 2019 e Casa de Santar Vinha dos Amores Espumante Encruzado 2013. Os vinhos são apresentados pelos enólogos Carlos Moura (Adega de Penalva do Castelo), João Cunha (Ladeira Santa), Paulo Nunes (Casa da Passarella) e Osvaldo Amado (Casa de Santar).

O primeiro seminário realizou-se no passado dia 16 com Diego Arrebola a partir de São Paulo e o segundo, com Tita Moraes, está marcado para esta segunda-feira, dia 23 de agosto, a partir do Rio de Janeiro.

A ação de internacionalização dos vinhos, através do Dão Experience, não se fica por aqui. Em breve outros países receberão ações promovidas pela CVR Dão, como os Estados Unidos, Canadá e Japão.

#portugalpositivo