Vinhos do Dão premiados em concurso internacional

O Concurso Internacional Mundus Vini, um dos mais conceituados do mundo dos vinhos, revelou a lista de premiados das provas da primavera 2020 e entre eles estão 23 vinhos do Dão. Os especialistas da Mundus Vini atribuíram 18 medalhas de ouro e cinco de prata aos vinhos da região.

Em comunicado enviado à redação do BOM DIA, Arlindo Cunha, presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Dão, mostra-se satisfeito com estes prémios, afirmando que “estas distinções vêm comprovar mais uma vez o valor da região e dos seus vinhos. Os produtores estão de parabéns, pois os vinhos distinguiram-se num universo de 7500. Não há dúvidas de que este é um excelente resultado e a recompensa de um árduo trabalho”.

Nas medalhas de ouro encontramos 18 vinhos da região: 2016 Quinta da Ponte Pedrinha Reserva; 2017 OPTA Dão Reserva; 2018 OPTA Dão DOC; 2017 Vinha Maria Premium Tinto; 2016 Taleiga Red; 2017 Soito Reserva Encruzado; 2017 Chão da Quinta Encruzado Reserva; 2017 Morgado de Silgueiros Reserva; 2017 Índio Rei Grande Reserva; 2018 Morgado de Silgueiros Encruzado; 2018 Carvalhais Mélange à 3; 2016 Quinta do Covão Reserva Touriga Nacional; 2017 Duas Encostas Vinhas Velhas Signature Red; 2017 Titular Reserva; 2016 Soito Red; 2012 Julia Kemper Curiosity; 2014 Quinta do Escudial Reserva; 2013 Quinta do Escudial Tinto.

2018 Catedral DOC Dão Reserva Tinto, 2018 OPTA Dão Touriga Nacional, 2017 Morgado de Silgueiros Touriga Nacional, 2016 Chão da Quinta Field Blend tinto e 2017 Aliança Dão DOC foram distinguidos com medalhas de prata.

Este concurso, que se realiza há 26 anos, colocou este ano à prova 7500 vinhos de todo o mundo aos 268 especialistas oriundos 54 países, durante seis dias. No final forma atribuídas 43 medalhas Grande Ouro, 1546 Ouro e 1406 Prata.

