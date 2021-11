Vinhos Borges premiados com ouro na Alemanha

Os néctares da Sociedade dos Vinhos Borges foram premiados com quatro medalhas de ouro na edição de verão do Berliner Wine Trohpy 2021, um dos mais importantes concursos de vinhos do mundo.

A história e o palmarés dos Vinhos Borges têm vindo a ser construídos com destaques a nível nacional, mas também internacional. A excelência destes néctares vai além-fronteiras e conquista, mais uma vez, o júri do Berliner Wine Trophy. Nesta edição foram quatro as medalhas de Ouro que a Sociedade dos Vinhos Borges trouxe para casa.

Avaliados por um painel internacional de provadores, os vinhos do Douro distinguidos foram Borges Quinta da Soalheira Douro Tinto 2018 e Borges Porto LBV 2016. Mas a região do Dão também ganhou destaque com os vinhos Borges Reserva Dão Tinto 2015 e Borges Touriga Nacional Dão Tinto 2017.

“Todas as distinções e prémios que recebemos são fruto de muito trabalho, dedicação e paixão pelo vinho. É um orgulho ver a história da Borges a crescer e a ganhar notoriedade e reconhecimento além-fronteiras. São estes destaques que vêm comprovar o valor e a excelência dos Vinhos Borges e que nos motivam a querer fazer mais e melhor”, refere Ana Montenegro, gestora de comunicação e relações públicas da Sociedade dos Vinhos Borges.

A Sociedade dos Vinhos Borges está no mercado desde 1884 e presente em mais de 60 mercados distintos. Os medalhados no Berliner Wine Trophy 2021 Summer Edition e tantos outros néctares da marca estão disponíveis para venda em JMV Loja Online.

#portugalpositivo