Vinhos Borges conquistam a crítica norte-americana

A Wine Enthusiast, prestigiada revista de vinhos norte-americana, premiou o Borges Quinta da Soalheira Douro Tinto 2018 com uma pontuação de 90 pontos e “Best Buy”. Mais um motivo de orgulho para a Sociedade dos Vinhos Borges.

Os Vinhos Borges têm conquistado, cada vez mais, o público internacional e contam com um leque de distinções. Desta vez foi o Borges Quinta da Soalheira Douro Tinto 2018, que conquistou 90 pontos e “Best Buy” na revista Wine Enthusiast. Este néctar foi resultado de um ano desafiante devido a condições climatéricas adversas, mas de bastante sucesso para a insígnia portuguesa.

Este reconhecimento além-fronteiras é motivo de orgulho e confiança para a Sociedade dos Vinhos Borges, pelo trabalho que tem vindo a desenvolver, e é o reflexo da qualidade e do rigor dos seus vinhos.

Proveniente da Quinta da Soalheira, este vinho tem raízes nas tradições que deram fama à Região Demarcada do Douro. Apresenta um aroma jovem e muito fresco, com notas de figos secos e ameixa preta, envolvidos em nuances de eucalipto, baunilha e algumas fumadas, provenientes do estágio em barrica.

No mercado desde 1884, a Sociedade do Vinhos Borges encontra-se presente em mais de 60 mercados distintos e estas excelentes pontuações contribuem para o posicionamento da marca na lista de preferências dos consumidores nacionais e internacionais.