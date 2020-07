Vinhos Borges celebram 107 anos da marca Lello

A marca Lello faz parte da vida da Sociedade dos Vinhos Borges. Com 107 anos de História, os vinhos Lello refletem a sabedoria do Douro em garrafa. Para assinalar o aniversário da marca centenária, foi lançada uma promoção especial na loja online da JMV (José Maria Vieira, SA).

Registada em 1913, a marca Lello faz parte da História da Sociedade dos Vinhos Borges. O nome da marca remonta às suas origens: a família Lello, mais concretamente Artur Lello e seu filho, Carlos Lello, que desde cedo se associaram à família Borges na gestão da empresa, tendo tido um elevado contributo na sedimentação do know-how e na arte de bem-fazer vinho.

“Mantivemos o nome do vinho Lello ao longo do tempo como um tributo à família. Ao longo deste caminho de 107 anos, a Borges continua a trazer a ligação ao passado e às raízes da marca, mantendo-se numa empresa familiar e de capital totalmente português. Hoje na propriedade da família Vieira, a Borges continua a escrever uma História de entrega e dedicação na página dos vinhos”, refere Ana Montenegro, Gestora de Comunicação e Relações Públicas da Sociedade dos Vinhos Borges.

A gama Lello é composta por quatro vinhos provenientes da região Demarcada do Douro: Branco, límpido e citrino, volumoso, fresco e acidez equilibrada; Tinto, com aroma intenso a frutos vermelhos maduros e final persistente; Reserva Tinto, com notas de fruta muito madura e ameixa preta, madeira integrada com fumado discreto e aveludado; e Rosé, de aroma jovem e frutado, com notas de morango e cereja. Estes vinhos distinguem-se pela sua singularidade, adotando um estilo moderno, intenso e distinto, que refletem em pleno a “Sabedoria do Douro”.