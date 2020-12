Vinhos Borges apresentam sugestões para o seu Natal

O grande rei de todas as mesas de Natal dos portugueses é o Vinho do Porto, que nunca pode faltar. O Borges Vintage Porto 2018, recentemente lançado num vídeo muito especial, é a sugestão perfeita para celebrar este dia tão especial. É um vinho que se revela muito equilibrado entre a doçura e a acidez e que é perfeito para acompanhar com queijos intensos e com os tão desejados doces de chocolate da época natalícia.

A Sociedade dos Vinhos Borges fez uma seleção muito criteriosa de packs natalícios para esta época festiva, disponíveis na Loja Online da JMV, José Maria Vieira S.A. e em várias garrafeiras e lojas especializadas. Estes packs irão destacar-se nas prendas de Natal em qualquer família, quer existam amantes de vinho tinto ou amantes de vinho branco.

O Borges Grande Reserva Douro Tinto 2015 é um vinho com muito volume, estrutura e completo, com uma elegância notável, perfeito para acompanhar pratos de carnes, como o tradicional borrego assado, e queijos variados.

O Borges Reserva Douro Branco 2018 é o néctar que procura para aquele amigo que não recusa um vinho branco com uma frescura e complexidade única. De aroma muito intenso, com aromas florais a rosa, revela um volume e estrutura ímpares. É perfeito para harmonizar com pratos de peixe, como o bacalhau com couve da consoada ou o polvo assado, carnes frias e assados de aves, tal como em jantares de Natal.

De uma das regiões vitivinícolas mais nobres do País, o Dão, o Borges Touriga Nacional 2016 apresenta-se como um vinho jovem e fresco, com aromas florais e notas de frutos vermelhos. Uma ótima opção de prenda para os apreciadores desta casta singular, numa versão com um estágio de 18 meses em barrica, de perfil elegante, carácter e autenticidade única.

Com origem na Região Demarcada do Douro, o Borges Quinta da Soalheira Vinhas Velhas Douro Tinto é o vinho que não pode faltar numa ceia ou numa árvore de Natal. Este multivarietal, apresenta um aroma muito intenso e fresco, com notas de fruta preta e vermelha e nuances de eucalipto.

A Sociedade dos Vinhos Borges tem também disponível um pack que junta a elegância do vinho ímpar da Quinta da Soalheira com o cariz aveludado e persistente do Lello Reserva. Outro multivarietal, com um aroma a fruta muito madura. Marcado por nuances de baunilha e caramelo e com algumas notas de chocolate preto, este vinho é que pode ser harmonizado com pratos de carne, assados, caça e queijos variados.