Vinho português vence Medalha de Ouro em concurso Mundial

“Pura e velhaca maledicência”. É desta forma que José Sócrates descreve as acusações de Filipe Pinhal, antigo presidente do BCP, depois de este ter dito, perante a comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos, acreditar que o ex-primeiro-ministro influenciou Joe Berardo a comprar ações do Banco Comercial Português. Pinhal acredita também que Sócrates queria controlar a banca e que aconselhou a Sonangol numa "conjunção de interesses".