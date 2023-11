Vinho leva investigadores portugueses a Bordéus

Vários académicos portugueses da Universidade de Évora e da Universidade Nova de Lisboa reúnem-se na próxima quinta e sexta-feira em Bordéus em torno do vinho e das artes, no colóquio internacional organizado pela Université Bordeaux Montaigne, “Vin et Arts”.

Este é o quarto evento do projeto “Língua, Literatura, Vinho e Território”, que conta já com três conferências internacionais em instituições com trabalho em torno do vinho nas suas múltiplas vertentes, entre as quais a Universidade de Évora, anfitriã do último colóquio na cidade portuguesa, “Venha mais vinho e dêem-mo vezes cento”, depois dos eventos pela Universidade de Rioja, em Espanha, e a Universidade do Piemonte Oriental, em Itália.

Este ano, é a vez da Université Bordeaux Montaigne que há seis anos tem vindo a levar a cabo investigações com especialistas nas diversas questões que giram em torno da vinha e do vinho com o projeto interuniversitário “Les Vendanges du Savoir”, levado a cabo em parceria com o Instituto de Ciências da Vinha e do Vinho da l’Université de Bordeaux.

Na conferência de tema “Vin et Arts”, o programa deste ano conta com grande participação de investigadores da Universidade de Évora e da Universidade NOVA de Lisboa, que trazem o expertise de ambas as instituições aos painéis e debates da universidade francesa.

Entre as quais, na quinta-feira, dia 9 de novembro, Margarida Esperança Pina, da IELT-FCSH, Universidade Nova de Lisboa, trará o tema “De l’usage médical du vin dans le livre Cinco Livros de Problemas (1539), de António Luís (ca. 1525- m.ca. 1575)” e Carla Ferreira de Castro, da Universidade de Évora, apresentará “Give me some wine and let me speak a little”: References to wine in Shakespeare’s plays”, num painel presidido por Ana Luísa Vilela, docente da mesma universidade.

Na sexta-feira, Cláudia Sousa Pereira, Maria da Conceição Ribeiro, Carla Ferreira de Castro, Matteo Pupillo, Ana Luisa Vilela e Elisa Nunes Esteves da Universidade de Évora comporão os vários painéis do programa em torno do tema, em conjunto com académicos de universidades francesas e italianas, e ainda com participação do Musée des Beaux-arts de Bordeaux.

Segundo a instituição, a conferência abrangerá “todas as artes, claro, que reflectem, de uma forma ou de outra, os diferentes aspectos da vinha e do vinho: a pintura, a escultura, a música, o teatro, a literatura, a arquitectura e o próprio vinho como obra de arte, estatuto que por vezes pode reivindicar, tal como a viticultura que o produz”.

A conferência terá início na quinta-feira, dia 9 de novembro, pelas 9h30, com as palestras de Raphael Esteves, diretor da UR AMERIBER, e de Ana Maria Binet, professora emérita de português da Universidade e organizadora do evento.

O programa completo, assim como mais informações sobre este evento, podem ser encontrados aqui.