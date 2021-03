Vinho Gatão já está disponível em lata

É já a grande tendência em diversos mercados e acaba de chegar a Portugal. O Gatão adiantou-se e revelou a sua grande novidade: o Gatão em lata.

Com um design criativo e contemporâneo, de imagem jovem e fresca, tal e qual o perfil do vinho, a lata Gatão promete fazer sucesso nas prateleiras e não só. Praia, piscina, campo e picnic são exemplos onde o Gatão Lata combina na perfeição.

“Falar de Gatão em lata é falar de quem gosta de experiências novas, é falar de liberdade de escolha e busca pela funcionalidade. É aproximar o vinho ao quotidiano, com a autenticidade e irreverência de sempre. É falar de carácter, atitude, criatividade e mente aberta, livre de fronteiras e barreiras. É ser Gatão, seguindo sempre o seu instinto. É ter lata perante a vida. É sem dúvida mais um passo sério, inovador e arrojado de que muito nos orgulhamos”, comenta Ana Montenegro, Gestora de Comunicação e Relações Públicas da Sociedade dos Vinhos Borges.

O novo formato de 250 ml proporciona um consumo responsável e sustentável. O blend, já conhecido, é constituído pelas tradicionais castas oriundas da região dos Vinhos Verdes: Azal, Pedernã, Trajadura, Avesso e Loureiro. O consumidor disfruta de um aroma jovem, marcado por notas limonadas, nuances a maracujá e ananás e de um bouquet único e distinto. O seu grau alcoólico moderado e o equilíbrio entre acidez e doçura resultam na harmonização para os dias de verão.

“É inquestionável o excelente nível de conservação que o vinho em lata atinge, mantendo-se sempre no seu topo de frescura. As paredes opacas e o seu material bloqueiam qualquer entrada de luz e de oxigénio e o nível de gaseificação foi estudado para perpetuar a sensação refrescante. A Borges iniciou vários testes ao processo de enlatamento há já mais de um ano, sempre com o máximo rigor e exigência, de forma a assegurar o mesmo perfil, comportamento, qualidade e longevidade do vinho Gatão, mas agora em lata. Foi desde início fundamental garantirmos que o Gatão Vinho Branco oferecia o carácter e frescura de sempre, apenas num formato diferente! Para inovar, também é preciso ter lata!”, descreve o Director de Produção da Borges, Miguel Carvalheira.

O Gatão em lata é mais amigo do ambiente, reduzindo a pegada de carbono. A taxa global de reciclagem da lata de alumínio é cerca de três vezes superior ao vidro. À menor energia necessária para refrigeração, junta-se a menor energia requerida para o transporte da lata.

“O Gatão em Lata é a síntese que o consumidor jovem de vinho procura nos dias de hoje: ambiente, funcionalidade e consumo ao ar-livre. Estamos a ir ao encontro das novas gerações, trazendo novos consumidores ao vinho. Este projeto iniciou-se como um desafio lançado por alguns mercados onde estamos inseridos e que despertaram mais cedo para o conceito do vinho em lata. Depois, acabamos por concluir que o nosso vinho Gatão tinha o perfil ideal para acompanhar esta tendência: jovem, fresco, com baixo teor de álcool, refrescante e sedutor. Este perfil natural do vinho posiciona-nos à frente dos restantes conceitos internacionais que existem em lata e dá-nos grande entusiasmo e motivação neste projeto”, assinala Gil Frias, Diretor Comercial do Grupo JMV.

