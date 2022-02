Vinho e gastronomia da Beira Interior em destaque

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, considerou esta terça-feira que o vinho e a gastronomia são “grandes embaixadores” dos territórios da região da Beira Interior e o resultado do trabalho dos diferentes atores locais.

“Este trabalho de união, introduzindo conhecimento, tem sido absolutamente determinante quer na qualidade intrínseca dos vinhos, quer na qualidade dos produtos turísticos, o enoturismo, quer depois no valor que o consumidor também perceciona destes produtos e, depois, do seu consumo e do valor que o vinho da Beira Interior passa a ter quer na nossa mente, enquanto consumidores, quer no valor que depois efetivamente pagamos no mercado”, afirmou Ana Abrunhosa.

A governante falava esta terça-feira aos jornalistas, na Guarda, no final da cerimónia de entrega dos prémios da 2.ª edição do Concurso de Gastronomia e Vinhos Beira Interior Gourmet, realizado entre 28 de maio e 25 de julho de 2021, em 43 restaurantes da região e 26 de outras zonas do país, pela Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI).

Na opinião de Ana Abrunhosa, o concurso permitiu valorizar os vinhos e a gastronomia da região, o que significa “coesão territorial”.

“O vinho é um grande embaixador dos territórios, (…) porque quando nós bebemos um vinho vem-nos à memória um território. O vinho recorda-nos um território, as suas gentes, as suas tradições, mas também a inovação e o percurso que fez”, disse.

Referiu que o vinho da Beira Interior, para além de lembrar o território e as gentes, também lembra o percurso que foi feito nos últimos anos no setor.

A governante também registou “o trabalho de grande liderança” feito pela CVRBI, em colaboração com as autarquias, as comunidades intermunicipais e os institutos politécnicos, em prol dos produtores de vinho da região.

O Concurso de Gastronomia e Vinhos Beira Interior Gourmet, organizado pela CVRBI, atualmente presidida por Rodolfo Queirós, que terá a 3.ª edição este ano, tem como objetivo dar a conhecer as criações gastronómicas dos restaurantes harmonizadas com vinhos da Beira Interior.

O concurso de 2021 atribuiu os seguintes prémios: melhor restaurante (Alkymia – Covilhã), melhor harmonização vinho e comida (Soadro – Guarda), melhor sobremesa (Taverna da Matilde – Figueira de Castelo Rodrigo), melhor prato (Adega dos Apalaches – Oleiros), melhor entrada (Alquimia/H2otel – Covilhã), melhor serviço de vinhos (A Colmeia – Guarda), melhor carta de vinhos (Nobre e Vinhos e Tal – Guarda) e melhor espaço (Convento de Belmonte – Belmonte).

O júri também atribuiu dois prémios especiais, com o nome do ‘chef’ Valdir Lubave (falecido em 2021) aos ‘chefs’ Mário Rui Ramos e Júlio Fernandes.

O presidente da entidade de Turismo do Centro, Pedro Machado, que esteve presente na cerimónia, referiu que a Beira Interior é uma região “diferenciadora pela qualidade dos seus produtos” e um “dínamo ativador da dinâmica das empresas e dos empresários”.

Já o presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa, apontou que o enoturismo “é muito importante para atrair cada vez mais pessoas” para o seu concelho e para a região.

A CVRBI tem sede na cidade da Guarda, no Solar do Vinho, e abrange as zonas vitivinícolas de Castelo Rodrigo, Pinhel e Cova da Beira, nos distritos de Guarda e de Castelo Branco, que correspondem a uma área de 20 municípios, onde se contabilizam cerca de cinco mil viticultores.