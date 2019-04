Vinho do Porto de 50 anos

A empresa The Fladgate Partnership (TFP) lançou um vinho do Porto tawny de 50 anos, por 280 euros cada garrafa, selecionado entre os quase 17 milhões de litros de vinho que mantém em envelhecimento.

A empresa, focada apenas na produção de vinhos do Porto, reclama “alguma liderança” no campo dos “tawnies” muito antigos, observou o seu enólogo, David Guimarães, à margem da apresentação do Taylor’s Single Harvest 1969.

A TFP possui nos seus armazéns de Vila Nova de Gaia e do Douro quase 17 milhões de litros de vinhos a envelhecer em pipas, cascos, tonéis e balseiros e foi nessas reservas que a empresa selecionou o primeiro Colheita com meio século de idade lançado há seis anos.

O lançamento desse vinho foi o primeiro de uma “série de edições limitadas”, ao ritmo de uma por ano, de um Porto envelhecido durante 50 anos da marca Taylor’s, a eleita entre as quatro que o grupo detém (Fonseca, Croft e Krohn são as outras), devido ao seu prestígio e grande notoriedade.

David Guimarães disse à agência Lusa que o objetivo é prosseguir com estas edições anuais enquanto isso for possível, sendo certo que os anos 70 não correram bem, porque foram marcados por “alguma turbulência” e isso originou “algumas interrupções”.

“Os tawnies” são os vinhos do Porto que representam a arte do envelhecimento e do provador e a paciência” para que eles adquiram as características ambicionadas antes de serem engarrafados, enfatizou ainda o mesmo enólogo, observando que o grupo TFP tem um provador destacado para cada uma das suas marcas.

O enólogo intervém antes do armazenamento e o provador toma conta do vinho daí para a frente, “ao longo da sua vida, um bocado como acontece com o ser humano, que é moldado pela sua educação, pelo ambiente em que cresce e com quem vai tomando contacto”, compara David Guimarães.

“Nos tawnies temos muitos anos para chegarmos à perfeição e colocá-los em garrafa”, resumiu, referindo que “os vinhos do Porto vintage representam muito mais a vinha e um ano”.

O longo período de envelhecimento em madeira confere ao vinho “cor âmbar, paladar sedoso e macio, sabores suaves e maduros e o nariz cheio de aromas ricos e complexo”. O administrador executivo do The Fladgate Partnership, Adrian Bridge, refere-se ao Taylor’s Single Harvest 1969 como “um digno herdeiro da arte do envelhecimento em madeira que a Taylor’s afinou ao longo dos séculos.”

As vendas de vinho do Porto nas chamadas categorias especiais, como são os vintage e os tawny com indicação de idade e colheita, crescem em valor desde 2011, ao contrário do que se verifica com os Porto correntes, e em 2018 totalizaram mais de 150 milhões de euros, segundo dados do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto.

O grupo TFP reivindica “13,4 %” do volume de vendas nesse segmento, mas “15,9%” do valor”, e do Taylor’s Single Harvest 1969 lançou oito mil garrafas, a 280 euros cada uma.