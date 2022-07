Vinho do Porto celebra Tratado Anglo-Português

Dois Portos Vintage celebram o aniversário redondo das relações anglo-portuguesas. Foram lançadas duas edições limitadas especiais da Graham’s e da Warre’s.

As duas casas de vinho do Porto celebraram aniversários importantes em 2020, fazendo a Graham’s 200 anos e a Warre’s 350. As edições tiveram, no entanto, de ser adiadas por causa da pandemia.

As edições especiais tiveram um lançamento conjunto tanto na Embaixada de Portugal em Londres como na Embaixada do Reino Unido em Lisboa. Celebra a aliança militar mais antiga do mundo, celebrada em 1373. Destaca-se que o vinho do Porto tem um papel importante a desempenhar na relação entre os dois países, como admite o The Drinks Business.

O Graham’s 2020 apresenta uma edição bicentenária, com uma mistura única de uvas co-fermentadas de vinhas de altitude elevada e viradas a noroeste em três das quintas de Graham: Malvedos, Vila Velha e Tua.

Já o Vintage Vinhas Velhas 2020 da Warre – Edição 350º Aniversário – é feita exclusivamente a partir de vinhas mistas de 80 a 100 anos de enraizamento profundo, lavrada a cavalo, da Cavadinha e do Retiro.

Veja aqui a apresentação do Vinho do Porto, produzido pela Symington Family Estates.

