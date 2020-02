Vinho biológico português distinguido nos EUA

O vinho Esporão Colheita Branco 2018 foi distinguido com 90 pontos na publicação especializada norte-americana Wine & Spirits, divulgou o Esporão, produtor vitivinícola alentejano sediado em Reguengos de Monsaraz (Évora).

Segundo a empresa, o painel de prova destacou o ‘terroir’ e respetivo processo de produção deste vinho, um ‘blend’ (mistura) das castas Antão Vaz, Viosinho e Alvarinho, cultivadas nos solos xistosos da Herdade do Esporão, fermentado em betão e envelhecido em borras finas.

“Essa tranquilidade limita os aromas maduros de maçã dourada do vinho, embora sejam as frutas pálidas que perduram. Se costuma gastar regularmente o dobro do preço num simples Chardonnay do Novo Mundo, pode considerar este vinho uma alternativa”, referiu a publicação, de acordo com o produtor, que lembrou que o Esporão Colheita Branco 2018 é o seu “primeiro vinho certificado biológico”.

#portugalpositivo