Viñales não esquece antiga rivalidade com Oliveira

O piloto espanhol Maverick Viñales (Yamaha) lembrou a “rivalidade grande, mas saudável” que teve com o português Miguel Oliveira (KTM) quando ambos se cruzaram no campeonato espanhol de velocidade, em 2008.

Durante a conferência de imprensa de antevisão do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, cuja 16.ª edição decorre de sexta-feira a domingo, no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, Viñales revelou que ambos puxavam “muito” um pelo outro.

“Vermo-nos no topo do motociclismo é fantástico. Na altura, lutávamos muito. É bom ver que as rivalidades continuam após estes anos na categoria rainha”, frisou o piloto da Yamaha.

Viñales, que deve o seu primeiro nome à personagem interpretada pelo ator norte-americano Tom Cruise no filme Top Gun, garantiu que Miguel Oliveira “vai estar forte” na corrida deste fim de semana, até pela prestação em 2020.

“Foi perfeito em toda a corrida. Vamos ver se o podemos desafiar”, concluiu Maverick Viñales, que venceu a primeira prova da temporada, no Qatar.