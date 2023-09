Vimioso abre-se ao mundo com bienal transfronteiriça

Vimioso acolhe entre o dia 27 e 04 de outubro a 1.ª Bienal Intercultural, Transfronteiriça e Europeia, que pretende reunir especialistas europeus em várias áreas do saber e trazer centralidade geográfica a este território.

Em declarações à agência Lusa, a vereadora com o pelouro da Cultura no município de Vimioso, Carina Lopes, disse que o foco desta iniciativa passa por criar uma nova centralidade a Vimioso e dar a conhecer o potencial destas terras do interior ao nível do património, da sua história, da cultura e etnografia, arquitetura e da língua, chamando especialistas europeus para debater estas valências e dá-las a conhecer ao mundo.

Esta iniciativa internacional resulta de uma parceria entre o município de Vimioso, no distrito de Bragança, e a Associação Inter+Value, com sede em França.

“O principal objetivo desta 1.ª Bienal Intercultural é a divulgação e promoção do território fronteiriço e as suas múltiplas potencialidades em várias áreas do saber, que serão partilhadas no decurso do evento”, sublinhou Carina Lopes.

Nesta 1.ª edição participarão investigadores nacionais e outros vindos de países como Espanha, França, Roménia e Itália.

“Vamos criar uma espécie de programa Erasmus, onde vários professores universitários vindos de países europeus vão interagir com a comunidade escolar de Vimioso e Miranda do Douro e levar consigo toda uma dinâmica ligada ao conhecimento do interior nordestino”, frisou a autarca.

No próximo ano, a Bienal Intercultural, Transfronteiriça e Europeia vai decorrer em Ribadavia, na Galiza, em Espanha, regressando no ano seguinte a Vimioso.

“Os temas para esta Bienal são Confluência e Fronteiras e a sua relação com as populações e comunidade académica presente”, acrescentou a vereadora.

Ao longo de uma semana, a dinâmica transfronteiriça será dada a conhecer através da projeção de filmes, de passeios temáticos, atividades lúdicas e lazer ou da apresentação de livros, entre outras iniciativas programadas para esta Bienal.