Villas-Boas sobe ao segundo lugar

O Marselha subiu este domingo ao segundo lugar da Liga francesa, ao vencer na receção ao Lyon, por 2-1, com dois golos de Payet, em jogo da 13.ª jornada.

Com o triunfo na receção ao adversário do Benfica no Grupo G da Liga dos Campeões, a equipa treinada por André Villas-Boas chegou aos 22 pontos e ficou a oito do muito destacado líder, que continua a ser o Paris Saint-Germain.

Tirando o domínio evidente do campeão, a luta continua muito forte em França, já que Angers e Saint-Étienne estão com 21 e há cinco equipas com 19 pontos, entre os quais o Bordéus, de Paulo Sousa.

